‘Militaire Zalando’ van Belgisch leger wil niet meer gratis leveren: sommige militairen maken het te bont

Er is forse heibel ontstaan over de ‘militaire Zalando’ van het Belgische leger. Sinds een tijdje kunnen militairen via een online webshop allerhande militaire kledij aanschaffen. Die krijgen ze dan thuis geleverd. Gratis, zoals we dat van webwinkels gewoon zijn. En dus erg populair.

Daar komt nu een einde aan, heeft Defensie enkele dagen geleden laten weten. Militairen hebben voortaan per jaar nog recht op vijf “kosteloze leveringen, dit om de leveringskosten beheersbaar te houden”. Militairen worden “aangemoedigd om hun bestellingen zo veel mogelijk te groeperen”. Want vanaf de zesde levering rekent de ‘militaire Zalando’ voortaan 10 euro per bestelling aan.

Maar die betalende leveringen zinnen de militaire vakbond ACMP allesbehalve. “Wat is het volgende, nog slechts drie gratis leveringen?”, klinkt het ontstemd. Er is nu daarom om dringend overleg gevraagd met de legerleiding. “Geef militairen bijvoorbeeld een alternatief voor die 10 euro leveringskosten, zoals gratis leveringen in de kazernes, waardoor je ook op leveringskosten bespaart”, aldus het ACMP.

In de wandelgangen is te horen dat sommige militairen het wel erg bont maakten, met om de paar weken een “minuscule” bestelling voor een bedrag van een paar euro. “Als bij Zalando de klanten dat even massaal deden, zou een pakje daar ook allang niet meer gratis zijn.” Volgens de vakbond worden dat soort voorbeelden door de legerleiding fiks overdreven. (wer)