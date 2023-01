Ook Toby Alderweireld hoopt op Thierry Henry als nieuwe bondscoach: “De ideale man voor de job”

Na Romelu Lukaku heeft ook Toby Alderweireld zich uitgesproken voor Thierry Henry als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De verdediger van Antwerp was woensdag te gast in het VRT-programma Vrede op Aarde.

“Henry heeft in zijn carrière alles gewonnen wat je kunt winnen”, zei Alderweireld in de uitzending. “Bovendien kent hij de ploeg, dat is toch belangrijk. Ik snap dat er verjonging nodig is, maar je moet ook weten waar we vandaan komen. Henry zou wat dat betreft de ultieme oplossing zijn.”

Afgelopen weekend kwam Sky Italia met een interview naar buiten waarin Romelu Lukaku duidelijk maakte dat hij hoopte dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels zou worden. “Hij moet het overnemen. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, heeft in zijn carrière al alles gewonnen en heeft respect voor elke speler. Hij weet hoe we moeten trainen, hij weet hoe we onze doelen kunnen bereiken. Hij is de ideale man voor de job”, aldus Lukaku.

De Rode Duivels namen na het tegenvallende WK in Qatar afscheid van bondscoach Roberto Martinez. Henry was de voorbije jaren zijn T2.