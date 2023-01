Spaans Sportgerechtshof bevestigt drie speeldagen schorsing voor Lewandowski

Het Spaanse Arbitragehof voor de Sport (TAD) heeft de drie speeldagen schorsing voor Barcelona-aanvaller Robert Lewandowski bekrachtigd. De straf werd vorige week na een beslissing van de Spaanse geschillencommissie nog opgeschort. Daardoor kon de Pool afgelopen zaterdag meedoen in de derby tegen Espanyol.

Lewandowski kreeg op 8 november tegen Osasuna, tijdens het laatste competitieduel voor het WK, in een halfuur tijd twee gele kaarten. Hij tikte bij het verlaten van het veld laatdunkend zijn neus aan. Dat werd in Spanje beschouwd als een gebrek aan respect voor scheidsrechter Jesus Gil Manzano. Bovenop de automatische schorsing van een wedstrijd kwamen zo nog twee duels. Volgens Lewandowski was het gebaar een signaal naar trainer Xavi, en niet naar de scheidsrechter.

De Spaanse voetbalbond gaf de Barcelona-spits een schorsing van drie speeldagen. Na de opschorting van de straf door de geschillencommissie bevestigde het TAD de schorsing woensdag opnieuw. De straf gaat nu alsnog in, waardoor Lewandowski de wedstrijden tegen Atlético Madrid (zondag), Getafe (22 januari) en Girona (29 januari) zou missen. De Catalanen kunnen nog eens in beroep gaan.