Ruim 15 jaar de machtigste vrouw van de VS: hoe Nancy Pelosi presidenten deed slagen en in één geval zijn gezworen vijand werd

De nieuwe Speaker of The House, de machtigste Amerikaanse politicus na de president, wacht een lastige klus. De meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden is wankel, en de turbulentie over de verkiezing van de voorzitter toont aan hoe verdeeld die kleine meerderheid is. Nog lastiger wordt het om in de voetsporen van Nancy Pelosi te treden. Ze was een van de meest bepalende politici van de voorbije decennia en zonder twijfel de machtigste politica van de VS.