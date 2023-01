Portugese euthanasiewet naar Grondwettelijke Hof

De Portugese conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa heeft woensdag aangekondigd dat hij het Grondwettelijke Hof heeft verzocht om een analyse van de euthanasiewet. Die werd begin december door de linkse meerderheid in het parlement aangenomen.

Het hoogste gerechtelijke orgaan van het land zal zich moeten uitspreken over de nieuwe versie van een tekst die het in maart 2021 had verworpen, omdat het oordeelde dat de wet inzake “medisch begeleide dood” te onnauwkeurige termen gebruikte.

Het parlement stemde op 9 december voor een wet die Portugal bij het handjevol Europese landen plaatst die euthanasie hebben gelegaliseerd, in navolging van België en Nederland.

Als de wet ongrondwettig wordt geacht, wordt hij teruggestuurd naar het parlement om opnieuw te worden geformuleerd. Zo niet, dan kan de president nog steeds zijn veto uitspreken, maar dat kan dan weer worden opgeheven door een tweede stemming van de afgevaardigden.