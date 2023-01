Leandro Trossard legt contractverlenging naast zich neer: zomerse transfer lonkt voor Rode Duivel

Leandro Trossard (28) gaat zijn contract bij Brighton niet verlengen. The Seagulls deden hem de voorbije weken meerdere voorstellen, maar die legde de Rode Duivel naast zich neer. Een zomerse transfer lijkt in de maak.

LEES OOK. Schitterende krul Leandro Trossard tegen Polen verkozen tot Duivels Doelpunt van het Jaar

De kans dat Leandro Trossard volgend seizoen nog voor Brighton speelt, is klein. De situatie zit als volgt: Trossard had nog een contract tot juni 2023, met daarin de eenzijdige optie voor Brighton om de verbintenis met een seizoen te verlengen. Bij bronnen rond de Engelse club valt te horen dat die optie intussen ook is gelicht. Dat niet doen zou overigens nogal gek zijn. Dan zou Trossard aan het eind van dit seizoen immers al een vrije speler zijn en sinds 1 januari mogen onderhandelen met potentiële nieuwe clubs, die dan geen transfersom zouden moeten betalen.

Brighton heeft de optie in het contract van Trossard niet alleen gelicht, het deed de Rode Duivel de voorbije weken ook meerdere voorstellen om zijn verbintenis te verlengen. Maar die voorstellen legde Trossard naast zich neer. De Limburger voelt zich na vier seizoenen Brighton klaar voor een stap hogerop. Met tegen dan nog maar één jaar contract is de zomer voor Brighton de laatste optie om een treffelijke transfersom te vangen voor Trossard.

Liverpool, Chelsea, Newcastle...?

Rest de vraag waar de toekomst van Trossard ligt. De voorbije maanden werden onder meer ­Liverpool, Chelsea en Newcastle genoemd. Die eerste ploeg heeft met de Nederlander Cody Gakpo (23) al een nieuwe aanvaller beet, de laatste twee zijn dan weer logisch gezien de link met Brighton. Chelsea-trainer Graham Potter had Trossard drie seizoenen onder zijn hoede bij Brighton. Dan Ashworth, de huidige sportief directeur van Newcastle, was dan weer de man die Trossard in de zomer van 2019 naar Engeland haalde.

Voorlopig is nog geen enkele optie echt concreet. De meeste ploegen zijn voorlopig bezig met winters oplapwerk. Behoudens verrassingen blijft Trossard dus tot het eind van het seizoen bij Brighton en wordt er pas de komende maanden meer duidelijk over zijn nieuwe club.