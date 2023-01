Autoverkoop blijft slabakken en dat heeft niet alleen te maken met de stijgende prijzen

Duurdere prijzen en lange leveringstermijnen door een gebrek aan onderdelen voor nieuwe wagens en een beperkter aanbod van nieuwe occasiewagens hebben er voor gezorgd dat de autoverkoop in ons land blijft slabakken. Constructeurs hopen dat het autosalon dat volgende week start op de Heizel de verkoop een boost zal geven.

De markt van nieuwe wagens kampte de voorbije jaren met corona maar ook met grote tekorten aan onderdelen zodat leveringstermijnen met maanden moesten worden verlengd. Dat zorgde voor een domino-effect. Want als nieuwe wagens niet konden geleverd worden, werd de tweedehandsmarkt ook minder bevoorraad. Resultaat: in 2022 werden 4,4 procent minder nieuwe wagens ingeschreven in vergelijking met 2021. En zelfs 9,4 minder tweedehandswagens.

In exacte cijfers wil dat zeggen dat er vorig jaar 336.303 nieuwe wagens zijn ingeschreven (383.123 in 2021) en 642.669 tweedehandswagens (709.605 in 2021).

“Wat tweedehandswagens betreft bedraagt jaar het verschil 66.936 voertuigen minder die werden ingeschreven. Diverse factoren spelen hierbij een rol: feit is dat het consumentenvertrouwen laag blijft en de levensduurte hoog, reken daarbij nog de aanslepende energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de wet van vraag en aanbod speelde”, zegt Filip Rylant van sectororganisatie Traxio.

Omdat de meeste merken grote vertragingen opliepen bij de levering van nieuwe wagens, kozen veel chauffeurs eieren voor hun geld en stapten over naar de occasionmarkt. Maar daar was er ook minder aanbod. En dus werden ook occasies een stuk duurder.

© rr

Duurder

Henri de Hemptinne, voorzitter van de Groepering van de concessiehouders en agenten, zegt dat de markt vooral het gebrek aan wagens in het algemeen en de lange leveringstermijnen specifiek bij de nieuwe voertuigen heeft gevoeld. “We stellen ook vast dat wagens duurder zijn geworden en daar zijn verschillende oorzaken voor. Eerst en vooral is de vraag groter dan het aanbod en dus hierdoor ontstaat er schaarste en gaat de prijzen naar omhoog en worden de kortingen verminderd.”

“We kunnen niet ontkennen dat de prijzen het voorbije jaar gestegen zijn. De prijsstijging in België zijn evenwel gematigder in vergelijking met de ons omringende landen, dat is alvast een troost”, zegt ook Ivo Willems van automarkt Cardoen.

Constructeurs hopen nu dat het autosalon dat volgende week start op de Heizel de verkoop van nieuwe wagens weer een boost zal geven. Zeker nu de leveringstermijnen beetje bij beetje weer aan het verminderen zijn en er weer volop nieuwe auto’s worden geleverd.

© Belgaimage

Nog maar 11 procent elektrisch

Bij de nieuwe wagens vertegenwoordigen diesels nog maar 14,6 procent van de nieuw ingeschreven voertuigen. Toch is nog maar 11,1 procent full elektrisch. Ook hier speelt de prijs nog een belangrijke rol. In 2035 valt in Europa het doek over de verbrandingsmotor: vanaf dan mogen alleen nog nulemissieauto’ s worden verkocht.