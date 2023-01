Cyriel Dessers en Cremonese in blessuretijd onderuit tegen Juventus

Cyriel Dessers is 2023 onder een ongunstig gesternte begonnen. Zijn club Cremonese verloor in blessuretijd van Juventus (0-1). Cremonese kon dit seizoen nog niet winnen en blijft met zeven punten op een degradatieplaats.

Met slechts elf doelpunten is duidelijk waar het schoentje wringt bij Cremonese: scoren. Het team van Cyriel Dessers bood wel moedig weerstand tegen het grote Juventus maar scoren wilde maar niet lukken, al werd een treffer van Dessers om onduidelijke redenen afgekeurd. Ook niet voor Juventus trouwens dat de meeste doelpogingen ondernam.

De wedstrijd leek op een scoreloos nul-nul te eindigen maar dat was zonder Arkadiusz Milik gerekend. De Poolse aanvaller scoorde in blessuretijd de enige en dus ook beslissende treffer van de wedstrijd. Dessers werd een kwartier voor affluiten vervangen. Bij Juventus stonden geen WK-finalisten op het veld. Rabiot (Frankrijk) en Paredes (Argentinië) vielen in de tweede helft in.

Juventus nestelt zich met deze zege op de derde plaats, Cremonese blijft op de voorlaatste plaats hangen. Enkel Hellas Verona doet slechter.