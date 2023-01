Je kent ze wel, de goeie voornemens bij een nieuw jaar. Vorig jaar vroegen wij aan vijftien ministers wat ze in 2022 absoluut wilden realiseren. De ene wilde een wetboek over dierenwelzijn, de andere wilde de belastingen verlagen of laadpalen installeren. Eén jaar later gingen we na hoeveel ze nu echt gerealiseerd hebben.