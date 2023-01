Maakt Cristiano Ronaldo vandaag zijn debuut? Portugees treft in Saoedi-Arabië meteen drie ‘Belgen’ in eerste wedstrijd

In de Saoedische Premier League treft de koploper de nummer zeven in de stand: Al Tai FC. Daar wachten drie oude Belgische bekenden op CR7. Knowledge Musona (ex-Oostende en Anderlecht), Collins Fai (ex-Standard) en Isaac Mbenza (ex-Cercle en Antwerp) voetballen voor Al Tai FC. Als flankverdediger zou Fai zelfs zijn rechtstreekse tegenstander kunnen zijn.

De vraag is of Ronaldo zich al fit genoeg zal voelen om te spelen. De verwachting is dat hij hoogstens op de bank zal beginnen, want op 14 januari is er de topper tegen Al Shabab en op 19 januari is er nog een oefenmatch tegen PSG. Musona en co. hopen alleszins dat Ronaldo het veld betreedt, maar om geen extra druk te creëren, mochten ze geen interviews geven.(jug)