De Brusselse politie heeft een dakloze man gearresteerd die op 28 december een ULB-studente zou verkracht hebben op de campus. De verdachte is Yannick F.D., een 23-jarige dakloze die in augustus vrijkwam uit de gevangenis nadat hij in 2021 een andere dakloze zo zwaar had toegetakeld dat die de week nadien overleed.