“Ironisch: onderzoek mogelijk bemoeilijkt, net door het beleid van die minister”: wordt vijfde ‘ontvoerder’ van Van Quickenborne uitgeleverd?

De Nederlander die ervan verdacht wordt de vijfde man te zijn, die betrokken was bij de ontvoeringspoging van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), zal zich vandaag in Amsterdam in principe niet tegen zijn overlevering aan ons land verzetten. Al kan de Nederlandse rechter daar toch nog een stokje voorsteken. “Pijnlijk: mogelijk net omwille van het beleid van diezelfde minister”, zo vrezen zijn advocaten.

De 20-jarige man werd midden december al opgepakt door onze noorderburen. Hij wacht sindsdien in een Nederlandse cel op een rechterlijke beslissing, of hij al dan niet naar België kan worden overgebracht. Vorig jaar werden eerder al vier andere Nederlanders opgepakt. Ze zouden op 22 september geprobeerd hebben om Van Quickenborne bij hem thuis in Kortrijk te ontvoeren. De vijfde verdachte zou volgens het gerecht mogelijk bij die poging betrokken geweest zijn. Volgens onze informatie zou er mogelijk in berichten, naar hem verwezen zijn.

“Hij verzet zich in principe niet tegen zijn overlevering”, zegt zijn Nederlandse advocaat Jan Peter Van Schaik. “Hij wil meewerken aan het Belgische onderzoek. Al wil hij in die tijd wel onder correcte omstandigheden in een Belgische cel opgesloten zitten.”

Daar knelt allicht het schoentje. Want de rechtbank die over zijn overlevering moet beslissen, de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, oordeelde op 28 december nog dat een 36-jarige veroordeelde Mexicaan niét aan België mocht worden overgeleverd. Omwille van de schrijnende toestanden in de Belgische gevangenissen. “Er is (...) een individueel reëel gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling”, aldus het vonnis, dat de redactie kon inkijken.

De vier andere kidnapverdachten mochten in oktober toen wel nog overgeleverd worden, omdat ons land beloftes had gemaakt over hun detentie. Maar die ‘detentiegarantie’ schoof de Nederlandse rechter vorige week in het vonnis van tafel: “De rechtbank is van oordeel dat de eerdere algemene detentie-garantie (...) niet langer toereikend is.”

Stokken in de wielen

De advocaten van de Nederlander vrezen nu dat de Amsterdamse rechtbank hem niet naar België zal sturen, ondanks zijn meewerkende houding. “Het is bijzonder ironisch”, vindt zijn Belgische advocaat Bart Vosters, “dat het onderzoek naar de poging tot ontvoering van een minister, door toedoen van het beleid van diezelfde minister mogelijk stokken in de wielen wordt gestoken.”

In het dossier van de Mexicaanse man, oordeelde de rechtbank dat de beslissing over zijn overlevering gedurende 60 dagen geschorst wordt. In tussentijd wordt nagegaan of de toestand in de Belgische gevangenissen verbetert. Als datzelfde oordeel voor de Nederlander valt, vraagt zijn advocaat dat hij in die periode wordt vrijgelaten.