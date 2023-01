CM maakt einde aan “oneerlijk voordeel” bij inschrijvingen voor populaire Kazou-kampen: “Het was gekkenwerk”

De CM maakt komaf met het tegelijkertijd inzetten van meerdere laptops en smartphones om zo meer kans te maken bij het inschrijven van hun Kazou-vakantiekampen. “Dat was een oneerlijk voordeel voor ouders die verschillende toestellen hebben. Bij de nieuwe inschrijvingen, op zaterdag 14 januari, kun je maar met één laptop of smartphone meer aanmelden per gezin. Elk ander toestel krijgt een foutmelding.” Aanmelden voor dat nieuw systeem moet wel vooraf gebeuren.