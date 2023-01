Puntendeling voor Dendoncker en Aston Villa tegen ex-club Wolverhampton

De Rode Duivel kwam na 67 minuten als invaller op het veld bij Aston Villa. De thuisploeg stond op dat moment 0-1 achter na een treffer van Daniel Podence (12’). Met Danny Ings (78’) maakte in het slot een andere invaller nog gelijk. Aston Villa blijft in de grijze middenmoot steken op een elfde plaats, met 22 punten. Wolverhampton (14 ptn) schiet niets op met het punt en is negentiende en voorlaatste. Dendoncker maakte eind augustus de overstap van Wolverhampton naar Aston Villa.

Tottenham won tegelijkertijd dankzij onder meer twee goals van Harry Kane met 0-4 in de Londense derby bij Crystal Palace. Ook Matt Doherty en Son Heung-Min troffen raak. De Spurs (33 punten) staan vijfde, Palace (22 punten) is twaalfde.

In de twee overige partijen won Nottingham Forrest op het veld van Southampton (0-1) en speelden Leeds en West Ham gelijk (2-2). Morgen staat de absolute topper op het programma wanneer Manchester City op bezoek moet bij Chelsea.