Barcelona pas in de verlengingen voorbij derdeklasser, jeugdproduct scoort drie keer tegen ex-club

Barcelona is met de schrik vrijgekomen in de 16de finale van de Spaanse bekercompetitie, de Copa del Rey. Pas in de verlengingen geraakten de Catalanen voorbij Intercity CF, een club uit derde klasse(3-4). Opvallend: voor de thuisclub scoorde Oriol Soldevila tot drie keer toe. Hij werd opgeleid bij… Barcelona.

Tot drie keer toe kwam Barcelona in de reguliere speeltijd op voorsprong, drie keer werd de bonus ongedaan gemaakt. Aurajo zette de bezoekers al in de vierde minuut op rozen met een rake kopbal. De Blaugrana dachten hun schaapjes al op het droge te hebben en controleerden de wedstrijd dankzij veel balbezit.

Na de koffie kregen we een echte bekermatch. Soldevila bracht de thuisploeg een eerste keer langszij waarna Ousmane Dembélé opnieuw voor bezoekende voorsprong zorgde. Weer was daar Soldevila, ook toen Raphina in de slotfase Barcelona opnieuw op voorsprong bracht. Soldevila, een jeugdproduct van Barcelona en een voormalig Spaans jeugdinternational, duwde voor de derde keer de gelijkmaker tegen de touwen.

Jordi Alba kan het niet geloven: drie goals tegen. — © AFP

Voor het thuispubliek in Alicante kon de avond niet meer stuk, ook niet toen Ansu Fati in de eerste verlenging de Spaanse topclub opnieuw op voorsprong bracht. Iedereen keek naar Soldevila maar een vierde treffer zat er voor de aanvallende middenvelder niet meer in. Barcelona naar de volgende ronde maar het flirtte wel met een blamage.