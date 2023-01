Zware uitslaande brand in villa van ‘bingokoning’: mantelzorger overleden, weduwe in kritieke toestand

Woensdag iets voor 23 uur is een zware uitslaande brand uitgebroken in de villa van wijlen Willy Michiels, de oud-burgemeester van Haaltert. Zijn weduwe en haar huishoudhulp zaten er gevangen op de bovenste verdieping. Ze konden worden geëvacueerd, maar de mantelzorger overleed in het ziekenhuis. De weduwe verkeert in kritieke toestand.

De brandweer en de hulpdiensten rukten woensdagavond laat massaal uit naar de Wijngaardstraat in Kerksken (Haaltert), nadat daar alarm was geslagen. Onmiddellijk was duidelijk dat het om een zeer zware brand ging.

De brand woedde in de villa van wijlen Willy Michiels, de oud-burgemeester van Haaltert die in juni 2020 op 82-jarige leeftijd overleed.

Lisette De Ryck, de weduwe van Willy Michiels, bevond zich nog samen met haar huishoudhulp op de bovenste verdieping van het gebouw. Beide vrouwen geraakten daar niet op eigen houtje weg door de enorme vuurhaard.

De Ryck en haar huishoudhulp konden uit de brandende villa worden gehaald, maar de mantelzorger is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen. De weduwe is in kritieke toestand. Dat zegt burgemeester van Haaltert Veerle Bayens (N-VA) aan Belga.

Zo’n zestig brandweerlieden waren in de weer om de zware uitslaande brand te bestrijden en zouden nog uren moeten nablussen. Het vuur ging gepaard met een enorme rookontwikkeling.

Bekende villa

Wijlen Willy Michiels, van wie de woning en het domein waren, was zonder twijfel de bekendste burgemeester van Groot-Haaltert. Hij werd in 1976 burgemeester van Kerksken, nu een deelgemeente van Haaltert. Nadien werd hij ook in Haaltert burgemeester en schepen voor Open VLD. Michiels raakte later in opspraak voor fiscale fraude en omkoping, maar hij bleef achter de schermen politiek actief. Hij was ook een selfmade ondernemer en stond bekend als ‘Bingo Willy’, ‘Chipper’ of ‘bingokoning’.

Michiels regelde de in- en uitvoer van Amerikaanse jukeboxen en gebruikte zijn contacten met cafés om ook jackpot- en bingotoestellen te leveren. Zijn onderneming bouwde hij uit tot een imperium van caféspelen en goktenten, waaruit het gokbedrijf Napoleon Games ontsproot. Jarenlang was Willy Michiels de baas van dat grootste gokimperium van ons land. In 2015 verkocht hij zijn online gokgroep Napoleon Games aan de investeringsgroep Waterland. De vroegere burgemeester stond destijds ook in de top honderd van rijkste Belgen.