Californië roept noodtoestand uit wegens winterstorm

Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in aanloop naar de grote winterstorm die woensdag en donderdag (plaatselijke tijd) over de Amerikaanse staat zal trekken. De storm gaat naar verwachting gepaard met hevige regen- en sneeuwbuien en zware windstoten. Ook wordt rekening gehouden met overstromingen. Voor verschillende steden in het noorden van de staat gelden evacuatiebevelen.