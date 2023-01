Weerbericht: Regenachtige en droge dagen wisselen elkaar af

Donderdagochtend is het meestal droog met enkele opklaringen in het westen en veel lage wolken elders. In de namiddag bereikt een zwakke regenzone ons land vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen. Dat voorspelt het KMI.

De zwakke regenzone verlaat ons land in de nacht van donderdag op vrijdag via het oosten. Na een droog, maar nog steeds bewolkt intermezzo, bereikt een nieuwe regenzone al de kuststreek op het einde van de nacht. De minima liggen tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 10 graden aan zee.

Vrijdagochtend is het overal grijs met in het centrum en het oosten van het land soms wat motregen. ’s Namiddags wordt het in het uiterste westen en het noorden van het land droog met mooie zonnige perioden. In het zuiden blijft het overwegend bewolkt met (lichte) regen. ’s Avonds en ’s nachts verplaatst de regen zich weer naar het noorden. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Hoge Venen, rond 10 graden aan zee en rond 12 graden elders in Vlaanderen.

Het weekend begint droog, met zaterdag wolkenvelden en opklaringen. In de namiddag trekt een nieuwe regenzone over het land vanaf het westen. Een groot deel van de dag zijn er nog opklaringen van het centrum tot het oosten. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in Hoog-België en 10 graden in het centrum.

Zondag is het vaak bewolkt met vrij veel wind en geregeld buien of perioden van regen. In de loop van de namiddag lijkt het wel wat droger te worden met meer opklaringen in het westen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.