Union leed vorig seizoen bijna vijf miljoen euro verlies: “Maar we hebben het volle vertrouwen in de toekomst”

Union heeft tijdens het seizoen 2021-2022 een verlies van 4.789.638,91 euro geleden. Dat heeft de Brusselse club woensdag bekendgemaakt via de clubwebsite. “Maar de club heeft het volle vertrouwen in de toekomst.”

“Het uitstekende seizoen in sportief opzicht resulteerde nog niet in een positief netto financieel resultaat op 30 juni 2022”, legt Union uit op de clubwebsite. “Dit was te wijten aan een aantal factoren: de beperkte capaciteit van ons stadion, een natuurlijke verhoging van het sportieve budget en de kosten gerelateerd aan de goede rangschikking en bijhorende kwalificatie voor de UEFA Europa League.”

Vertrouwen in de toekomst

“Door dit fiscaal verlies werd ook het negatief eigen vermogen van de club vergroot. Maar de vooruitzichten zijn positief en de club heeft volle vertrouwen in de toekomst”, klinkt het verder. Onder meer dankzij de transferperiode van afgelopen zomer: met de verkoop van Casper Nielsen en Deniz Undav kwam al meer dan 12 miljoen euro binnen.

Ook de inkomsten dankzij de goeie prestaties in de Europa League zijn een opsteker. “De club is ervan overtuigd dat deze nieuwe bron van inkomsten zal bijdragen tot het behalen van positieve operationele resultaten voor het boekjaar 2022-2023.”

Kapitaalsverhoging

En er is meer goed nieuws: “Ondertussen beslisten de aandeelhouders om een nieuwe kapitaalsverhoging door te voeren ten bedrage van 9 miljoen euro. Dankzij die verhoging zal de club voor het eerst sinds 2012 weer over een positief eigen vermogen beschikken. De kapitaalsverhoging werd al goedgekeurd door de Algemene Vergadering en zal zichtbaar zijn op de financiële tussentijdse balans van 31/12/2022, en gepubliceerd worden voor 14/02/2023 op de website van de club.”