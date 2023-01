Niet Antwerp maar… Bayern München: Nederlands international Daley Blind maakt onverwachte toptransfer

Daley Blind is niet op weg naar Antwerp, maar naar Bayern München. De 32-jarige verdediger werd donderdag in alle vroegte op Schiphol gesignaleerd en is vertrokken naar Zuid-Duitsland. Goed ingevoerde bronnen in München hebben inmiddels bevestigd dat Blind met onmiddellijke ingang naar FC Bayern vertrekt. Daar gaat hij een contract tekenen tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar.

De medische keuring is vanzelfsprekend nog een belangrijke stap vooraleer hij daadwerkelijk zijn handtekening onder een verbintenis bij de ‘Rekordmeister’ van de Bundesliga kan zetten. Maar als het aan de leiding van de Duitse topclub ligt, reist de Nederlandse verdediger vrijdag al mee in het vliegtuig voor een uitgebreid trainingskamp in de zon richting de herstart van de Duitse competitie (20 januari).

Blind is op de radar bij Bayern dankzij de contacten tussen zijn makelaar Kees Vos, die met zijn bedrijf recent ook Cody Gakpo verrassend genoeg naar Liverpool bracht, en sportief directeur Hasan Salihamidzic die met zijn technisch directeur Marco Neppe aan het speuren was.

Paniek in München

In München brak midden in het voorbije WK paniek uit toen hun linksback Lucas Hernandez als Frans international tegen Australië de kruisband van zijn rechterknie afscheurde. Hernandez is tot minimaal september uitgeschakeld en Bayern liet al snel doorsijpelen dat het geen miljoenenbedragen kan uitgeven in de winterstop. Tot overmaat van ramp brak ook doelman Manuel Neuer bij het skiën daarna nog zijn been.

© Toon Dompeling

Vos maakte de Duitsers attent op de mogelijkheid om Blind, die door trainer Alfred Schreuder in Amsterdam op een zijspoor was gezet, over te nemen van Ajax. Na de kerstdagen kwam de zaak in een stroomversnelling en in de nacht van woensdag op donderdag is een doorbraak in de onderhandelingen gekomen.

Niet naar Antwerp

Voor zowel Blind als Bayern München is het een droomoplossing. De speler is nu in de wetenschap dat hij na Ajax en Manchester United voor de derde keer in zijn loopbaan bij een absolute topclub onder contract komt. De deal met Bayern wordt een extra kroon op zijn carrière.

En zo komt de Oranje-international niet in België voetballen. Antwerp wilde de linksvoetige verdediger ook binnenhalen - technisch directeur Marc Overmars kent Blind nog van bij Ajax en probeerde hem te overtuigen -, maar de concurrentie bleek te groot. Eerst was er sprake van het Spaanse Real Sociedad, maar als de Duitse recordkampioen komt dan is de Great Old natuurlijk kansloos.