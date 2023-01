Britse pubs en restaurants knippen noodgedwongen in openingsuren

Een peiling door de Britse Kamer van Koophandel toont dat driekwart van de Britse horecabedrijven onder hun capaciteit werken. Nog meer dan andere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk maakt de sector gewag van dalende verkoopcijfers.

Sinds de zomer is er sprake van een versnelling van het aantal zaken dat snijdt in de openingsuren, zegt UKHospitality, de spreekbuis van de sector. Hotelkamers worden gesloten, het aantal tafels in een restaurant verminderd of diensten geschrapt. Sommige pubs openen later dan normaal de deuren, of blijven een dag langer dicht.