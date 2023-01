Sony en Honda onthullen nieuwe elektrische wagen op technologiebeurs CES

De vierdeurs sedan is uitgerust met 45 camera’s en sensoren, die ongevallen moeten vermijden. De wagen zal halfautomatisch kunnen rijden en 5G-geconnecteerd zijn. Passagiers zullen op meerdere schermen films, muziek en videogames kunnen afspelen.

Het merk zal van de band rollen in een Amerikaanse Honda-fabriek. Bestellingen kunnen vanaf de eerste jaarhelft van 2025 worden geplaatst. Het is de bedoeling dat in de VS de eerste modellen in het voorjaar van 2026 worden afgeleverd, in Japan in het najaar.

Sony en Honda kondigden hun samenwerking vorig jaar in maart aan. Steeds meer automakers gaan allianties aan met industriële partners om de overstap naar elektrisch rijden te versnellen.

© Getty Images via AFP