Volgens Jean Borgwald is door de defecte lift zijn partner Nicole al zeven keer niet naar de kinesist kunnen gaan. — © Raymond Lemmens

Genk

Rolstoelgebruikster Nicole Vekemans (71), die al wekenlang in haar appartement opgesloten zit omdat de lift niet werkt, kreeg woensdag het bericht dat het einde nog niet in zicht is.