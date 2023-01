Hasselt

De noodcentrales 112 en 101 in Hasselt moeten al maanden oproepen uit Antwerpen en Vlaams-Brabant overnemen door het grote personeelstekort in die provincies. Dat zorgt ook in Limburg voor extra werkdruk en het risico op wachttijden. “Limburg is altijd het kneusje dat voor iedereen moet invallen.”