Onderzoek naar man die op oudejaarsnacht dood in woning in Gilly werd aangetroffen

Er is een onderzoek naar doodslag gestart na het verdachte overlijden van een vijftiger in Gilly. Dat bericht La Nouvelle Gazette en het parket van Charleroi bevestigt de informatie. De man werd op oudejaarsnacht dood aangetroffen in zijn woning in de Chaussée de Fleurus in Gilly. Er werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam.