Twintigers van onze redactie over open relaties: “Niemand is het bezit van iemand anders, maar...”

Niemand is van iemand anders, maar is een open relatie wel voor iedereen? De twintigers op onze redactie praten over relaties en hoe open die kunnen zijn: “Een open relatie begint met openheid”. Nieuwsblad vroeg aan 500 Vlaamse jongeren hoe ze naar 2022 en 2023 keken. 6 thema’s, 6 dagen lang in de krant.