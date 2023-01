Jachtongeluk? “Beschoten woningen in Brasschaat liggen niet bij jachtterrein”

De lokale politie, die de zaak onderzoekt, liet woensdag weten dat de kogels afkomstig waren van een jachtgeweer en dat er dus mogelijk sprake was van een jachtongeluk. Maar de jachtsector specifieert donderdag dat de afstand van de woningen in kwestie tot het dichtstbijzijnde jachtgebied van waaruit kogels zouden kunnen komen 3 kilometer bedraagt. “Aan de overzijde van de E19 bevindt zich eveneens een jachtgebied, maar de E19 en de snelweg ernaast vormen een barrière inclusief betonnen wanden van ettelijke meters hoog”, klinkt het.

In een klein gebied in de buurt - Golfclub Brasschaat - wordt “indien noodzakelijk” ook de konijnpopulatie beheerd, stelt HVV, maar dat gebeurt met fretten en buidels en niet met vuurwapens. De jachtvereniging meent dus dat de schoten in Brasschaat onmogelijk kunnen worden gelinkt aan een legale jachtactiviteit. “De jacht is momenteel weliswaar geopend op reeën, maar die worden geschoten vanaf een verhoogd opgestelde jachtkansel, waarbij het schot vanop een hoogte van +3 m naar beneden gericht wordt afgevuurd”, luidt het bij HVV. “Een kogelbaan - naar beneden gericht - kan dus onmogelijk een inslag veroorzaken op meer dan 3 kilometer afstand.”

Mogelijk gaat het wel om stroperij, stelt de jachtvereniging. “Het type kogel dat in de media circuleert lijkt een volmantel en die is voor militair gebruik”, zegt HVV nog. “Noordoost bevindt zich het militair domein het Groot Schietveld, waar door Defensie met scherpe munitie wordt geschoten.”