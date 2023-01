Unizo: “Geen verdere loonindexeringen in 2023”

Met nieuwe cijfers onder de arm heeft ondernemersorganisatie Unizo donderdag een pleidooi gelanceerd voor een aanpassing van de automatische loonindexering en om geen verdere loonindexeringen door te voeren dit jaar. Bijna een derde van de Vlaamse kmo’s zit door de financiële reserves en heeft nood aan een cashinjectie. Voor hen is de huidige indexering van de lonen een “acuut probleem”.

Unizo, de Franstalige tegenhanger UCM en bedrijfsinformatieleverancier Graydon Creditsafe stelden een nieuw kmo-rapport samen. Volgens de ‘klassieke’ parameters (winstgevendheid etc.) zou ruim 90 procent van de Vlaamse kmo’s (eennmanszaken tot en met 49 werknemers) in gezonde of zeer gezonde financiële gezondheid zijn eind 2021.

Maar Graydon haalt er in het licht van de oorlog in Oekraïne ook de capaciteit van bedrijven om schokken op te vangen bij, de ‘schokbestendigheidsscore’. Opeenvolgende crisissen hebben de reserves vaak uitgeput, klinkt het.

Zo blijkt dat 63 procent van de Vlaamse kmo’s onvoldoende schokbestendig is. Voor bijna de helft van die groep, 29,2 procent of net geen derde, is de situatie alarmerend. Die bedrijven hebben volgens Unizo en Graydon nood aan kapitaal omdat de middelen ontoereikend zijn door de gespierde toename van de loon- en energiekosten.

Unizo stelt daarom opnieuw de automatische loonindexering aan de kaak. Topman Danny Van Assche verwees bijvoorbeeld naar de sectoren die nu 10 tot 11 procent loonindexering moeten doorvoeren in januari. “De cijfers van Graydon Creditsafe geven heel duidelijk aan dat voor drie op de tien bedrijven dit een acuut probleem vormt, dat de reserves op zijn en dat er geen extra schok opgevangen kan worden, ondanks de steunmaatregelen.”

Daarom mogen er voor Unizo na de indexeringen van deze maand, geen automatische loonindexeringen doorgevoerd worden in de rest van 2023. Op de langere termijn wil Unizo de prijs van aardgas en stookolie uit de index halen.