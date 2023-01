Noorwegen en Duitsland willen onderzeese pijpleiding voor waterstof aanleggen

Het akkoord werd ondertekend in het bijzijn van de Duitse minister van Economie Robert Habeck, momenteel op bezoek in Oslo.

Duitsland wil tegen 2030 al zijn steenkoolcentrales sluiten en is daarvoor op zoek naar alternatieven. In eerste instantie zullen er gascentrales worden gebouwd, met aardgas afkomstig uit Noorwegen, die dan geleidelijk kan worden vervangen door waterstof. Maar de technologie is nog in volle ontwikkeling.

De waterstof die Noorwegen wil leveren, zal eerst nog met fossiele brandstoffen worden opgewekt, waarvan de CO2-uitstoot zal worden gecapteerd. In een later stadium zal de energie komen van windparken op zee, die gebouwd zullen worden door RWE en Enquinor. Daarnaast zou er dus ook een pijpleiding moeten komen tussen Noorwegen en Duitsland, maar die constructie maakt nog deel uit van een haalbaarheidsstudie.

“De samenwerking heeft het potentieel om van Noorwegen een strategische leverancier van waterstof aan Duitsland en Europa te maken”, zei de Equinor-topman Anders Opedal donderdag.

Duitsland zou tegen 2030 zo’n 66 terawattuur waterstof nodig hebben, berekende het Duitse energie-agentschap. Om dat doel te halen, is er nood aan grensoverschrijdende samenwerking. Berlijn zelf staat klaar om 10 miljard euro te investeren in projecten rond groene energie.