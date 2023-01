Bart en Christine serveren Makro-werknemers maand lang gratis frietjes: “Het minste wat we kunnen doen”

Bart Diele (47) en zijn vrouw Christine Delvoy (47), die in de Nederzwalmsesteenweg in Zingem ‘Frituur Flandrien’ runnen, pakken met een opmerkelijke actie uit. Een maand lang kan het ontslagen Makro-personeel er terecht voor een gratis bakje frieten. “Het minste wat we kunnen doen, is die mensen een bakje troost aanbieden”, aldus het koppel.

Bart Diele en Christine Delvoy baten sinds 2006 de ‘Frituur Flandrien’ uit in de Nederzwalmsersteenweg 109A in de Kruisemse deelgemeente Zingem. “Ik sta al vanaf mijn vijftiende in een frituur”, blikt Bart Diele eerst even terug. “Eerst als vakantiejob en vanaf mijn achttiende als zelfstandige. Vooraleer ik in Zingem met ‘Frituur Flandrien’ begon, baatte ik frituren uit in de regio van Gent, onder andere in Oostakker en Destelbergen. Het is ook sinds dat moment dat ik meerdere keren per week naar de Makro in Eke ging om er de nodige inkopen te doen. Ons zoontje lieten we er tijdens de inkopen zelfs in de kinderopvang. Voor veel Makro-klanten zijn de werknemers eigenlijk niet meer dan nummertjes. Maar wij kenden heel wat personeelsleden persoonlijk. Niet alleen bij naam, maar we kenden ook hun privéleven en dat schept natuurlijk een band.”

LEES OOK. Wij gingen een laatste keer winkelen in de Makro, met superkortingen: “Normaal kost dit 251 euro, nu is het 25 euro”

“Een impulsief idee”

“Toen we in 2006 onze nieuwe zaak ‘Frituur Flandrien’ in Zingem opstartten, kregen we ook veel klanten over de vloer die in Makro werkten”, gaat Bart Diele verder. “De situatie in Makro kwam ook in de frituur regelmatig ter sprake. Bij een stakingsactie zo’n drie jaar geleden kocht ik voor het personeel al eens koffiekoeken. Toen op 30 december vorig jaar definitief het doek viel over Makro, wilden we iets doen voor het personeel dat plots op straat stond. Het was een spontaan en impulsief idee om voor de werknemers van Makro Eke, en dat zijn er toch nog zo’n driehonderd, een maand lang gratis een bakje frieten aan te bieden. De Makro-werknemers mogen deze maand dus elke dag achter een pakje frietjes komen. Het komt er eigenlijk op neer dat ze een abonnement van een maand cadeau krijgen. De frietjes kunnen ook online besteld worden.”

LEES OOK. Dit koppel werkt al 39 jaar voor Makro: “In de topjaren deden we overuren omdat we toch niet van de parking zouden geraken”

“Kleine positieve noot”

“Veel werknemers zijn ouder dan 50 en voor velen is de sluiting een drama. Precies omdat we velen persoonlijk kenden, grijpt dit ons aan. Het doet ook pijn om nu de lege Makro te zien, een winkel die bij manier van spreken mijn stamcafé was. Het minste wat we kunnen doen is voor het personeel een bakje troost aanbieden in de vorm van een gratis frietje. Het is een schouderklopje en een positieve noot bij het afscheid van hun geliefde job”, besluiten Bart Diele en Christine Delvoy.