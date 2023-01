Man laat bestelbus vol pakketjes met draaiende motor achter op Schiphol en neemt vliegtuig

Even geen zin meer in zijn werk of hard toe aan een vakantie? Een bestuurder van een bestelbus in Amsterdam heeft woensdagavond een opmerkelijke keuze gemaakt. De man liet zijn bus vol pakketjes met draaiende motor achter op Schiphol en stapte in een vliegtuig.

De Koninklijke Marechaussee vertelt op Twitter over de bizarre situatie. “Gisteravond stond een bestelbus vol pakketjes met draaiende motor voor vertrekhal 3 op Schiphol”, schrijft de militaire dienst. Op camerabeelden was te zien dat de bestuurder van de bestelbus had ingecheckt en vervolgens een vliegtuig had genomen. Het is niet bekendgemaakt waar de man naartoe is gevlogen.

“Na onderzoek is de bus veilig bevonden.” Wat de reden van het plotselinge vertrek is van de man, is nog niet bekend. De man zal een en ander hebben uit te leggen aan zijn baas. De eigenaar van het koeriersbedrijf heeft “vol verbazing de bestelbus met pakketjes opgehaald”. Van de bestuurder ontbreekt nog elk spoor.