Twee woningen beschoten in Brasschaat: “Wat een geluk dat mijn mama niet aan het raam zat toen de kogel insloeg”

De ouders van Nathalie Van Geyt schrokken zich woensdagnamiddag een hoedje. In hun woning aan de Miksebaan hoorden ze een doffe knal en dachten eerst dat er een lamp was gesprongen. Maar het bleek een kogel te zijn, die tegen het raam knalde. Even later gebeurde hetzelfde, een beetje verder in Het Klein Hoefblad. Daar verbrijzelde een kogel een Velux-raam. De politie tast voorlopig nog in het duister.

“Mijn mama zat net niet aan het raam. Meestal zit ze daar wél”, vertelt dochter Nathalie. “Op het moment van de inslag was ze in de keuken bezig. Mijn vader was beneden. Toen hij ging kijken, zag hij glas op de oprit liggen. Er lag ook een kogel, hij was nog warm.”

“Je kan wel begrijpen dat mijn ouders er even niet goed van waren. Wie verwacht nu zoiets? De politie was zeer snel ter plaatse. Terwijl ze bezig waren met het verhoor van mensen op straat, hoorden ze een tweede knal. Die kwam van Het Klein Hoefblad, hier even verderop. De kogel ging daar wel door het raam. Bij mijn ouders geraakte hij niet door het dubbelglas.” (Lees verder onder de foto)

De kogel kwam op de eerste verdieping in het linkse raam terecht. — © Koen Fasseur

“De buren hebben niets gemerkt. We zagen op een bepaald ogenblik wel een honderdtal vogels allemaal tegelijkertijd uit een boom opvliegen. Een buurman die geregeld met de hond gaat wandelen in het park, waarschuwde mijn vader. Volgens hem waren er rond die tijd mensen aan het jagen. Nu kan ik me niet voorstellen dat er in de wijk wordt gejaagd.”

Jacht

Volgens Geert Van den Bosch van de Hubertus Vereniging Vlaanderen is het zeer onwaarschijnlijk dat de kogelinslagen het resultaat zijn van een legale jachtactiviteit binnen een jachtgebied. “De afstand van de woningen tot de grens van het dichtstbijzijnde jachtgebied waar ook effectief gejaagd wordt, bedraagt 3 kilometer. Aan de overkant van de E19 bevindt zich eveneens een jachtgebied, maar de E19 en de snelweg ernaast vormen een barrière.” (Lees verder onder de foto)

De woning in Het Klein Hoefblad waar de kogel in het Velux-raam insloeg. — © Koen Fasseur

“In een klein gebied in de buurt ­ – aan de Golfclub – wordt indien noodzakelijk enkel het konijn beheerd en wordt niet met het vuurwapen gejaagd omdat het gebied te klein is. In ons land zijn er nog steeds mensen die illegaal vuurwapens bezitten. Als die worden gebruikt, is het stroperij. De kogels lijken op ‘volmantel’-kogels. Dat type dient alleen voor militair gebruik.”

De politie houdt alle opties nog open. Zij voert een buurtonderzoek uit. “Het kan om stroperij gaan, maar ook kwajongensstreken zijn niet uitgesloten. We moeten echt met alle mogelijkheden rekening houden. De twee kogels kwamen in ieder geval wel uit dezelfde richting.”