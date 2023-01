Neymar, Messi en Mbappé ontbreken bij PSG in Coupe de France

Neymar zal vrijdag niet met Paris Saint-Germain meespelen in de 1/32e finales van de Coupe de France tegen Châteauroux uit het Championnat National, het derde niveau in Frankrijk. De Braziliaan krijgt extra rust om zijn enkel aan te laten sterken, nadat hij zich daaraan tijdens het WK in Qatar blesseerde. Ook Kylian Mbappé en de pas teruggekeerde wereldkampioen Lionel Messi komen bij PSG niet in actie.

“De afwezigheid van Neymar was al enige tijd voorzien”, zei coach Christophe Galtier donderdag. “Onze WK-gangers worden van nabij opgevolgd door onze medische staf. We namen de beslissing dat ‘Ney’ deze periode zijn stevige verstuiking verder kan laten helen.”

De Braziliaan liep een verstuikte rechterenkel op in de eerste wedstrijd van het WK, tegen Servië, waarna hij in de achtste finales zijn rentree maakte met een doelpunt tegen Zuid-Korea. De Seleção werd vervolgens in de kwartfinale uitgeschakeld door Kroatië.

Ook Messi, die woensdag pas terug op het appel verscheen bij PSG, en Mbappé ontbreken in de bekermatch en krijgen rust. “We wilden dat ‘Leo’ thuis bij zijn familie zou herstellen. Uiteraard zal hij morgen niet spelen”, aldus Galtier. “Ik zal goed opletten wat hij me vertelt, maar we willen dat hij beschikbaar is voor de volgende wedstrijd.”