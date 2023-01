Dubbele tegenvaller voor Ronaldo: wedstrijd afgelast door hevige regen én Al-Nassr kan superster nog niet registreren

Al-Nassr heeft het maximaal toegestane aantal van acht buitenlandse spelers onder contract staan. Ronaldo is de negende buitenlander in de selectie van de club. De Portugees is pas speelgerechtigd als Al-Nassr een buitenlander verkoopt. Volgens verschillende media uit Saudi-Arabië moet middenvelder Jalaluddin Masharipov uit Oezbekistan plaatsmaken voor de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Al-Nassr zou donderdag tegen Al-Ta’ee voetballen. Dat duel is op het laatste moment met een dag uitgesteld. De elektriciteit in het stadion van Al-Nassr was uitgevallen, vermoedelijk vanwege het slechte weer. Het was al onduidelijk of Ronaldo tegen Al-Ta’ee kon debuteren. De Engelse voetbalbond heeft de aanvaller in november nog voor twee wedstrijden geschorst, in zijn tijd als speler van Manchester United. Ronaldo heeft die straf echter niet uitgezeten.

Slaan telefoon uit hand fan achtervolgt Ronaldo

Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke straf door een bond van een ander land worden overgenomen, als een geschorste speler daar in actie mocht komen. In een toelichting zegt de wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saudische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

© EPA-EFE

Ronaldo sloeg in april na de verloren competitiewedstrijd tegen Everton een telefoon uit de handen van een supporter die hem filmde. De 37-jarige Portugees, die zichtbaar geïrriteerd was, bood later via de sociale media zijn excuses aan. Maanden later werd hij hiervoor alsnog aangeklaagd door de tuchtcommissie van de FA.

Ronaldo heeft een contract getekend bij Al-Nassr dat loopt tot de zomer van 2025. De Portugees gaat de komende 2,5 jaar naar verluidt 200 miljoen euro verdienen. Dat bedrag zou nog flink kunnen oplopen als Saudi-Arabië met steun van Ronaldo het WK van 2030 mag organiseren.