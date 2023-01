Topchef Willem Hiele heropent na 2 maanden zijn restaurant: “Ik ben op mijn limieten gestoten”

Eind 2021 sloot Willem Hiele zijn restaurant in Koksijde om een nieuw avontuur te starten op de grens tussen Oudenburg en Oostende, middenin het natuurgebied De Grote Keignaert. Hiele was dat jaar nog bekroond geweest met een Michelinster en een 77ste plaats in de lijst van de beste restaurants op onze planeet.

Hij startte het restaurant in Koksijde in 2015 en werd een jaar later al bekroond door Gault&Millau als ‘Ontdekking van het jaar’. Hij kreeg twee koksmutsen en een score van 15 op 20. Afgelopen zomer zwaaide Hiele uiteindelijk de deuren open van zijn nieuwe zaak. Maar wie in november een poging ondernam om een tafel te reserveren, was eraan voor de moeite. Het restaurant bleek ‘door medische redenen’ tijdelijk gesloten te zijn.

Periode van herbronning

Er werd ondertussen druk gespeculeerd over de ware aard van de sluiting, maar niemand kreeg te horen hoe de vork precies aan de steel zat. Een Facebookpost van de topchef zelf op donderdag, verklapt de precieze reden van de sluiting.

“2022, een jaar waarin ik als chef mijn grenzen heb verlegd, maar ook als mens op limieten ben gestoten”, zo staat er te lezen. “Na een periode van herbronning kijk ik gretig uit naar onze heropening op vrijdag 13 januari 2023. Veel dank aan iedereen voor de steun en de lieve woorden tijdens het afgelopen jaar.”

Het restaurant opent binnen een week dus opnieuw de deuren. “Alles is fantastisch en we kijken ernaar uit om iedereen opnieuw te mogen ontvangen”, zo klinkt het bij Hiele en zijn entourage.

