Mantelzorgster Anna (59) overleden na zware brand, weduwe van ‘bingokoning’ Lisette (81) nog in levensgevaar: “Heel ons dorp is in diepe rouw”

Kerksken

Woensdagnacht woedde een zware brand in de woning van Lisette De Ryck (81), weduwe van ‘bingokoning’ Willy Michiels, waar ze samen met haar Roemeense mantelzorgster Anna (59) verbleef. Beide vrouwen bleven tijdens het inferno in de woning en dienden geëvacueerd te worden. Na een lange reanimatie ter plekke werden ze overgebracht naar het ziekenhuis. Anna overleed aan haar verwondingen, Lisette verkeert nog steeds in levensgevaar.