Voortvluchtige drugsbaron die in ons land gezocht wordt, is aangehouden in Rotterdam

In Rotterdam is dinsdag de 67-jarige Mehmet Gul opgepakt. De man werd in België veroordeeld tot 15 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie. Die bende opereerde vanuit Luik met een handel in pita als dekmantel en liet onder meer drugs invoeren via de haven van Antwerpen. Volgens het parket zouden ze tussen 2016 en 2020 zeker 5 miljard verdiend hebben.

Dertien mensen moesten eind januari verschijnen voor de correctionele rechtbank in Luik in een zaak rond grootschalige internationale drugshandel tussen 2016 en 2020. De bende hield zich bezig met de grootschalige import van zowel heroïne als cocaïne. Het onderzoek ging van start in 2016, toen bijna 12 ton cocaïne in beslag werd genomen in Ecuador.

De drugs zat verstopt in een lading zout en was bestemd voor de haven van Antwerpen. De bende opereerde echter vanuit Luik, waar ze zich officieel gezien een bedrijf hadden die zich focuste op de verkoop van eetwaren en andere producten bedoeld voor pitazaken. De bende was ook actief in Nederland, Turkije en Iran en zou volgens het parket zeker 5 miljard euro verdiend hebben met verschillende cocaïnetransporten.

Een van de vermeende leiders van de criminele organisatie, Mehmet Gul, werd tot 15 jaar cel veroordeeld maar was toen al op de vlucht. Zijn onmiddellijke arrestatie werd bevolen. “Sinds zijn veroordeling werd hij actief opgespoord door het Belgische Fugitive Active Search Team (FAST)”, zegt de federale politie. “Nadat zij aanwijzingen hadden gekregen dat de veroordeelde zich in Nederland zou bevinden, werd een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd.”

Het Nederlandse FAST-team kon de verblijfplaats van Gul, die bekend was onder vele aliassen, achterhalen. Hij werd dinsdag 3 januari op een adres in Rotterdam opgepakt. Hij bleek opnieuw onder een nieuwe, valse identiteit te leven.

Het federaal parket vraagt nu aan Nederland de overlevering aan ons land. “De man zal worden voorgeleid aan de Officier van Justitie in Amsterdam, waarna op termijn een beslissing over zijn overlevering zal worden genomen”, zegt de federale politie nog.