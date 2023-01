Benedictus XVI bijgezet in Sint-Pietersbasiliek

Paus emeritus Benedictus XVI is in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan bijgezet. Dat heeft de persdienst van het Vaticaan donderdag meegedeeld.

De kist met zijn lichaam was na de publieke uitvaartplechtigheid op het Sint-Pietersplein overgebracht naar de crypte van de basiliek. Daar vond een niet-openbaar deel van de uitvaart plaats.

Later gaf het Vaticaan wel beelden vrij van de bijzetting. In de kist met drie lagen van hout en zink werden grafgiften gelegd, waaronder een tekst over het leven en de ambtsperiode van paus Benedictus XVI. Op de beelden is ook te zien hoe de tweede laag van zink dichtgemaakt wordt. De afgewerkte houten kist is vervolgens in het graf geplaatst.

De Duitser Benedictus XVI ligt nu waar eerder ook zijn Poolse voorganger Johannes Paulus II een tijd heeft gelegen. Na zijn zaligverklaring in 2011 werd zijn lichaam verplaatst naar een andere plaats in de kerk.

Benedictus XVI was paus tussen 2005 en 2013. Hij stierf zaterdag op 95-jarige leeftijd. Volgens het Vaticaan woonden donderdagvoormiddag zowat 50.000 mensen de uitvaartplechtigheid op het Sint-Pietersplein bij.