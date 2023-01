Koning Charles zoekt onderdanen die willen deelnemen aan kroningsceremonie

Het Cabinet Office in Londen meldde donderdag de oprichting van een Coronation Claims Office. Daar kunnen mensen die een steentje aan de kroning van Charles willen bijdragen zich tot 3 februari aanmelden. Het bureau zal onder meer nagaan of de ceremoniële rol in kwestie nog steeds aan de orde is, en hoe sterk de band van de sollicitant met vroegere deelnemers is.

Het gebruik om ceremoniële rollen toe te wijzen aan onderdanen gaat terug naar de kroning van Richard II in 1377. Volgens de krant The Telegraph gaat het onder meer om opdrachten als het vasthouden van het baldakijn of het dragen van ceremoniële voorwerpen, zoals koninklijke onderscheidingstekens die de koning in het kader van de kroning worden overhandigd.

The Telegraph, doorgaans goed geïnformeerd over het koningshuis, weet ook dat Charles zijn ideeën over de kroning heeft veranderd. Waar de vorst eerst een zuinige ceremonie in gedachten had, zou hij nu toch opteren voor een uitzonderlijk spektakel met “glorieuze” pracht en praal, aldus de krant.