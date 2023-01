Veertiger dreigde 5 jaar na moordpoging op schoonmoeder zijn ex-vriendin kogel door het hoofd te schieten: “Bijzonder hardleers”

De 48-jarige Peltenaar Y.W. is in Hasselt veroordeeld tot zes maanden cel nadat hij ermee dreigde zijn ex en haar nieuwe vriend een kogel door het hoofd te schieten. Een bedreiging die justitie ernstig nam nadat hij in 2016 zijn ex-schoonmoeder neerschoot met een kruisboog en haar keel voor de ogen van zijn zoontje trachtte over te snijden.

De naar Pelt verhuisde Tongenaar staat bekend als iemand met een bijzonder kort lontje. In april 2020 legde het Antwerps hof van beroep hem 10 jaar cel op voor de moordpoging op zijn voormalige schoonmoeder. Toen het huwelijksbootje na twintig jaar op de klippen was gelopen, flipte de man compleet. Al helemaal nadat zijn ex een klacht indiende voor seksueel misbruik en aanranding van hun zoontje, wat uiteindelijk nooit bewezen werd. Wel kreeg Y.W. een contact- en huisverbod opgelegd.

Op 9 december 2016 trok hij onder invloed van alcohol en drugs naar de Herckenstraat in Tongeren. Hij verschanste zich in de woning in afwachting van de thuiskomst van zijn ex. Toen niet zij, maar zijn schoonmoeder en zijn zoontje binnenkwamen, schoot Y. W. met een kruisboog op de vrouw.

Met een stanleymes en voor de ogen van zijn toen 11-jarig zoontje sneed hij in de keel van zijn ex-schoonmoeder. Op 2 millimeter na raakte hij haar halsslagader niet. De vrouw overleefde als bij wonder. De schoonmoeder kreeg er 50.000 euro schadevergoeding voor toegewezen. Voor de traumatische ervaring moest Y. W. aan zijn zoon 10.000 euro. (Lees verder onder de foto)

Herhaling van de geschiedenis

Ondanks alle ellende nam de zoon uit eigen wil opnieuw contact op met Y.W. Op 26 december 2021 liep het opnieuw mis. Het bezoek verliep aangenaam, totdat de jongen stelde terug te keren naar zijn moeder. Er ontstond een discussie waarbij Y.W. verklaarde zijn ex en haar nieuwe vriend een kogel door het hoofd te schieten als ze zijn zoon van hem zouden afpakken.

Nochtans was de ontmoeting op vrijwillige basis tot stand gekomen. Plus met toestemming van de moeder. Aan de politie verklaarde de zoon de bedreigingen niet normaal te vinden. “Ik weet wat mijn vader gedaan heeft. Ik weet waartoe hij in staat is en ben bang dat de geschiedenis zich gaat herhalen.”

Woede

Voor de rechtbank vroeg de Y.W. een werkstraf, maar hij ving bot. “Als iets niet naar zijn zin verloopt, kanaliseert de beklaagde zijn woede/agressie. Hierbij stelt hij ondoordacht en kortzichtig daden voorop om zijn zin te bekomen. Beklaagde is bijzonder hardleers en trekt geen lessen uit het verleden. Hij staat onder toezicht van de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) met wie na de feiten contact werd opgenomen”, aldus het vonnis.

Het komt Y.W. op zes maanden cel en 800 euro boete te staan. Aan zijn ex en haar nieuwe vriend is de dader 2.475 euro verschuldigd. Meer dan waarschijnlijk komt er voor de SURB nog een vervolg voor Y.W. “Wij bestuderen het vonnis en bekijken of we beroep zullen aantekenen”, zegt zijn advocaat Peter Donné.