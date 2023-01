Politie verhoort Michel Van den Brande (65) nadat hij meeuw neerschoot: “Sindsdien blijft mijn terras wel proper”

Michel Van den Brande (65) heeft zich in de nesten gewerkt. De man schoot vorig jaar een Blankenbergse meeuw dood met een luchtdrukpistool, en werd daarom verhoord door de lokale politie als verdachte. “Ik moest eens goed lachen. Gaan ze mij in den bak steken?”

De bekende stellingbouwer heeft het hart op de tong: dat weet ondertussen heel Vlaanderen. Donderdag moest Michel Van den Brande op bezoek bij de politie. De reden: hij schoot vorig jaar een zeemeeuw dood vanop het terras van zijn appartement. “Ik heb een luchtdrukpistool met lichte munitie. En wanneer er weer duiven of meeuwen poepen op mijn terras, schiet ik ze weg”, aldus Michel. “Zo’n pluimpje kan nooit dodelijk zijn. Maar een van die beesten moet snel neergekomen zijn. En iemand verwittigde de politie.”

“Ik zal niet stoppen ze te verjagen”

Enkele maanden geleden werd Michel al uitgenodigd voor verhoor. “Daar ging ik toen niet op in. Ik dacht dat het om een grap ging”, vertelt hij. “Maar recent kreeg ik opnieuw een brief. Ze menen het, hoor. Het parket heeft opdracht gegeven tot verhoor. Ik heb gewoon mijn gedacht gezegd.”

Dat blijkt uit het verhoordocument. Daar zegt de man onder andere: ik deel u mee dat ik niet zal stoppen met die beesten weg te jagen. En ook nog: ik kan u zeggen dat ik dagelijks op duiven en meeuwen schiet. En sinds ik op die beesten schiet, is mijn terras poepvrij.

Beschermde diersoort

Dat mag natuurlijk niet: meeuwen zijn een beschermde diersoort. “Maar ze poepen wel heel mijn terras onder”, zegt Michel. “En sinds ik ze wegjaag, blijven ze weg. Die beesten zijn ook niet dom, hé.”

Wat nu? Waarschijnlijk mag Van den Brande zich aan een stevige boete verwachten. Die kan aardig oplopen. “Ik moest eens goed lachen. Gaan ze mij in den bak steken? Ik denk het niet, hé”, grijnst hij. Hij begrijpt het allemaal niet meer. “In Brussel steken ze heel de boel in de fik en gaan de meesten vrijuit. Hier word je op het matje geroepen omdat je een meeuw hebt neergeschoten. Ongelofelijk.” Bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke vroegen we om een reactie, maar die kwam er niet. “Ik kan en mag daar eigenlijk niet veel uitleg over geven”, aldus woordvoerder Jan Maertens.