Philippe Clement ziet toptalent vertrekken: Chelsea haalt Franse verdediger Benoît Badiashile binnen

Chelsea heeft zijn defensie versterkt met de Franse verdediger Benoît Badiashile van AS Monaco, de club van trainer Philippe Clement. De Franse international heeft een contract tot juni 2030 ondertekend bij The Blues. Dat heeft de Premier League-club donderdag bevestigd.

De 21-jarige Badiashile is opgeleid bij Monaco, waar hij in november 2018 zijn profdebuut maakte. In totaal speelde hij 135 wedstrijden voor Monaco, met zes doelpunten en drie assists.

Afgelopen september maakte de verdediger zijn debuut voor de Franse nationale ploeg en hij speelde tweemaal 90 minuten in de Nations League tegen Oostenrijk en Denemarken.