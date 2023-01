Bent Sörmo knokt terug bij Zulte Waregem na aanslepende spierblessure: “Ik voel me stilaan weer de oude”

Vorige week stond Sörmo voor het eerst dit seizoen aan de aftrap van een officiële wedstrijd. Op bezoek bij STVV kon de minzame Noor evenwel niet bepaald genieten. “Die rode kaart na 35 minuten was natuurlijk een bittere pil. Gelukkig volgde een dag later al het bericht dat ik niet geschorst zou worden. Voor mij toch ook het bewijs dat de VAR gerust had mogen ingrijpen. Tja, achteraf ben ik vooral blij dat ik opnieuw aan de aftrap verscheen.”

“Het voorbije jaar was dan ook best pittig”, doet Sörmo heel sereen het verhaal van een bijzondere blessure. “Het was eigenlijk de eerste keer dat ik zo lang out was. Het duurde ook wel even voor ik echt wist wat er precies aan de hand was. Spiervermoeidheid is niet zo’n vaak voorkomend probleem. Door covid werd mijn operatie ook nog eens een drietal weken uitgesteld. Gelukkig bleek dat ik met de juiste behandeling volledig kon herstellen. Op de laatste speeldag van het vorige seizoen kon ik ook mijn wederoptreden vieren.”

© Dick Demey

Maar toen liep het opnieuw mis voor de Noor. Andermaal verdween hij voor maanden in de anonimiteit en moest hij terug zien te knokken. “Een week nadat we terugkeerden uit verlof, keerde de pijn in mijn knie terug. Dat was allicht de moeilijkste periode. Ik wist perfect wat me te wachten stond en het was ook mentaal best pittig om opnieuw zo lang aan de kant te staan. Gelukkig kreeg ik de steun van mijn vriendin en mijn familie en vrienden.”

“Ik voel me stilaan weer de oude”, glundert een zichtbaar opgeluchte Sörmo. “Mijn waarden zijn nu ongeveer dezelfde als voor mijn blessure en met de nodige preventieve oefeningen kan ik ook in de toekomst zorgenvrij voetballen. Zo kan ik weer volledig focussen op het sportieve. Dat belooft inderdaad best lastig te worden. Nee, ik ken de rangschikking niet uit mijn hoofd. Dat hoeft niet. Ik vind dat we gewoon zo veel mogelijk wedstrijden moeten winnen. Daarvoor hebben we ook genoeg kwaliteit in onze rangen.”

Opgetogen met Vormer

De selectie van Essevee kreeg deze week alvast een fikse kwaliteitsinjectie met de komst van routinier Ruud Vormer. “Een absolute topprof”, klinkt Sörmo zeer opgetogen. “Je merkt meteen dat Ruud ons team echt iets kan bijbrengen. Qua persoonlijkheid maar ook puur sportief. Ook in de kleedkamer zal hij zeker een leidersfiguur worden. Tijdens zijn jaren in Brugge heeft hij genoeg bewezen wat hij in zijn mars heeft.”

“Januari wordt voor ons inderdaad een heel belangrijke maand. We treffen heel wat topploegen. Zulke duels worden evenwel niet altijd beslist op pure kwaliteit. Als je niet even sterk bent, moet je gewoon slimmer zijn. Daar liep het tot nu toe soms wat fout bij ons, maar ook daar kan Ruud met zijn ervaring een meerwaarde betekenen. Zondag moeten we gewoon proberen meteen de drie punten thuis te houden tegen KV Mechelen en vervolgens zullen we ook tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht punten moeten sprokkelen. We weten wat er ons te doen staat.”