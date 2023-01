Na verdrinkingsdood Hakim (53) tijdens Gentse Feesten: tweede verdachte vrijgelaten na betalen van borgsom

© IF en FVV

De tweede Nederlandse verdachte (23) die vorig jaar de 53-jarige Hakim die tijdens de Gentse Feesten in het water aan de Lousbergskaai gooide, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat Thomas Gillis. De man moet ook een borgsom van 2.000 euro betalen. “Deze tragische feiten heeft hij nooit gewild”, legt de advocaat uit.

Hakim Mutyaba (53) werd op zondag 17 juli in het water gegooid aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. De man kwam niet meer boven water en overleed. Bij het voorval waren twee Nederlandse mannen betrokken, die Hakim had leren kennen op de terugweg van de Gentse Feesten.

Uit camerabeelden bleek dat de Nederlanders eerst op de vlucht waren geslagen om daarna terug te keren, over de reling te kijken om daarna opnieuw de benen te nemen. Een 25-jarige verdachte meldde zichzelf daarop aan bij de politie, een 23-jarige werd een dag later opgepakt.

Slagen en verwondingen

De 25-jarige man werd in augustus al overgeleverd aan België en aangehouden op basis van schuldig verzuim. Hij werd later door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent (KI) vrijgelaten onder voorwaarden na betaling van een borgsom van 10.000 euro.

De 23-jarige verdachte die Hakim in het water gooide, verzette zich eerst tegen een uitlevering aan België. De man bekende wel onmiddellijk zijn aandeel in de feiten en verklaarde een stommiteit begaan te hebben. In oktober trok hij zijn verzet in en werd hij dan toch overgeleverd naar België.

De raadkamer in Gent besliste daarop in november om hem aan te houden. Niet langer voor doodslag, maar voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Nadien werd een psychiater en psycholoog aangesteld die zich over de geestestoestand van de jonge verdachte moest buigen.

Borgsom

Twee maanden later werd woensdag door de onderzoeksrechter in Gent beslist om de man vrij te laten onder strenge voorwaarden. De raadkamer nam een dag eerder dezelfde beslissing, maar daartegen het parket in beroep. De Nederlander moet ook een borgsom van 2.000 euro betalen.

“Dit doet niets af aan het drama dat zich heeft voorgedaan”, legt advocaat Thomas Gillis uit “Nooit heeft hij deze bedoelingen gehad. Hij heeft direct na de feiten zijn verantwoordelijkheid opgenomen en onze gedachten moeten nu alleen maar uitgaan naar de nabestaanden van het slachtoffer.”

