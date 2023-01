Ajax volgt ook Club Brugge-revelatie Abakar Sylla

De Ivoriaanse centrale verdediger greep dit seizoen resoluut zijn kans bij blauw-zwart en hoewel in België het licht al eens uitging, maakte hij indruk in de Champions League. Dat is enkele interessante clubs uit de topcompetities niet ontgaan, maar ook Ajax is dus gecharmeerd.

Klaas-Jan Huntelaar, die mee de transfers regelt, zat in november al eens op de tribunes in Jan Breydel. Zondag in Genk wordt hoofdscout Henk Veldmate verwacht. In de wintermercato hoeven we echter sowieso geen transfer te verwachten voor Sylla.