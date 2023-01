Moeder (23) van dode baby aangehouden voor kindermoord en schuldig verzuim

De familie van de 23-jarige vrouw vond het lichaampje van een baby op zolder van hun woning in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De baby lag daar volgens onze bron in een plastiek zak gewikkeld. Na de ontdekking waarschuwde het gezinslid onmiddellijk de politie.

Voor de politie arriveerde, was al duidelijk wie de moeder van de baby moest zijn. De moeder van de pasgeboren baby zou beginnen te wenen zijn toen duidelijk werd dat haar geheim ontdekt was. Het zou gaan om een meerderjarige dochter van het gezin.

De familie had nooit gemerkt dat de jonge vrouw zwanger was. Ze hield haar zwangerschap waarschijnlijk verborgen. De vrouw werd opgepakt door de politie, maar zou volgens onze informatie naar een ziekenhuis zijn overgebracht omdat ze medische zorg nodig had.

Volgroeide baby

In eerste instantie werd de jonge vrouw niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. Ondertussen hebben de eerste resultaten van de autopsie aangetoond dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het kind vervolgens precies om het leven is gekomen.

Aangehouden

Het parket heeft ondertussen een onderzoek opgestart wegens moord en schuldig verzuim, waarvoor de jonge vrouw nu ook aangehouden is door de onderzoeksrechter. Zij zal volgende dinsdag voor de raadkamer in Brugge verschijnen.

