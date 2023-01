Voormalige Anderlecht-cultmiddenvelder Sacha Kljestan stopt met voetballen: “Ik beleefde 17 jaar lang mijn droom”

Van 2010 tot 2015 flaneerde de Amerikaan met zijn kenmerkende snor op de velden van de Jupiler Pro League. Voor Anderlecht pakte hij in die periode liefst drie landstitels en vier supercups. Van Neerpede ging het richting New York Red Bulls, Orlando City en als afsluiter LA Galaxy, waar hij op z’n 37ste nu er definitief de brui aan geeft.

Via zijn sociale kanalen laat hij alvast weten dat het een moeilijke beslissing was. “Bedankt, voetbal, om me over de hele wereld te voeren. Dankzij jou heb ik vrienden over de hele wereld gemaakt. Dankzij jou leerde ik meer over mezelf kennen, maar ook over andere mensen, landen, religies, culturen en tradities. Dingen die ik nooit op school had kunnen leren. Ik leerde alles over winnen en verliezen. En wat het betekent om een goeie teammaat te zijn. Dankzij voetbal leerde ik wat hard werken écht betekent en wat ervoor nodig is om de allerbeste ‘jij’ te worden.”

Voorts bedankt Kljestan ook nog zijn ganse familie en iedereen die hem tijdens carrière heeft gesteund. En blikt hij ook terug op zijn periode bij Anderlecht: “Als tiener spurtte ik naar huis om de tweede helft van een Champions League-match te zien. Een paar jaar later speelde ik zelf in opeenvolgende Champions League-toernooien. Ik kon 17 jaar lang mijn droom beleven. Ik ben dankbaar voor de carrière die ik heb gehad, de grote matchen waarin ik heb gespeeld, maar bovenal ben ik dankbaar voor de vrienden die ik onderweg heb gemaakt.”