Britse regering doktert minimale dienstverlening uit door aanhoudende stakingen

De Britse regering sleutelt aan een wet die de minimale dienstverlening invoert in allerhande sectoren. Dat heeft de regering donderdag bevestigd nu het land door een aanhoudende reeks stakingen gaat. In verschillende sectoren wordt het werk neergelegd voor hogere lonen in tijden van hoge inflatie.

De minimale dienstverlening moet de gevolgen van een staking milderen. “Er is een minimaal niveau van veiligheid nodig waar de bevolking op kan rekenen, ook bij een staking, de gezondheidssector in het bijzonder”, verklaarde minister van Economie Grant Shapps aan verschillende media. “De andere moderne economieën in Europa hebben allemaal een minimaal veiligheidsniveau ... we zullen dat ook invoeren in de wet.”

De voorbije weken en maanden waren er tal van stakingen, vooral op het spoor, maar bijvoorbeeld ook bij ambulanciers en verplegers. Hierdoor komt het Britse gezondheidssysteem, dat al onder druk stond, nog verder in de problemen. De regering van premier Rishi Sunak houdt een scherpere toon aan ten opzichte van de stakingen. Zo gaat de regering niet in op de vraag voor hogere lonen in de gezondheidssector en wordt het leger ingeschakeld indien nodig.

Nieuwe wetten

Voor het kerstreces beloofde de conservatieve premier strenge nieuwe wetten om de gevolgen van de stakingen aan te pakken. Shapps zei nu dat de minimale dienstverlening er komt in talrijke sectoren en dat de wet snel naar het parlement gaat.

Concreet zouden bedrijven bijvoorbeeld de vakbonden kunnen aanklagen indien ze geen minimale dienstverlening voorzien bij de brandweer, het spoor en ambulancediensten, zo weet de Britse omroep BBC. De maatregelen zullen de huidige stakingen niet oplossen, klinkt het ook. De bonden veroordelen de plannen en dreigen naar de rechter te stappen. Labour, de sociaaldemocratische oppositiepartij, beloofde al dat ze de wetten zou terugdraaien.