McDonald’s vertrekt uit Kazachstan

McDonald’s verwijst naar “beperkingen”, zonder verder in detail te treden of er een verband is met de oorlog in Oekraïne of de sancties tegen Rusland. Kazachstan is een buurland van Rusland en importeert vlees uit dat land. Volgens persagentschap Bloomberg ondervindt die import veel problemen.

In Rusland vertrok McDonald’s eerder al wegens de oorlog in Oekraïne, na meer dan dertig jaar aanwezigheid.

McDonald’s startte zijn activiteiten in Kazachstan in 2016. De keten heeft er intussen 24 vestigingen, waar zo’n 2.000 mensen werken.