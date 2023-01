Josep Borrell eist “nultolerantie” in corruptiezaak Europees Parlement

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft donderdag tijdens een bezoek aan Rabat gewaarschuwd dat “er geen straffeloosheid kan zijn” in het corruptieschandaal dat vorige maand losbarstte in het Europees Parlement en waarbij ook Marokko betrokken zou zijn.

“Het standpunt van de Europese Unie is duidelijk. Er kan geen straffeloosheid voor corruptie zijn. Nultolerantie daarvoor”, zo verklaarde Borrell na een onderhoud met de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. “We moeten wachten op de resultaten van het lopende onderzoek (...) We verwachten de volledige medewerking van iedereen in dit onderzoek”, voegde de Spanjaard toe.

In december raakte bekend dat het Belgische gerecht een onderzoek voert naar pogingen van een Golfstaat om met aanzienlijke geldbedragen de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden. Het zou gaan om Qatar. Intussen wijzen Europarlementsleden en verscheidene krantenartikelen ook Marokko met de vinger. Vier mensen zitten in het kader van de zaak in voorhechtenis, onder wie voormalig vicevoorzitter Eva Kaili.

Bourita van zijn kant ging niet rechtstreeks in op het schandaal, maar stelde vast dat “het partnerschap tussen Marokko en de Europese Unie wordt geconfronteerd met herhaaldelijke aanvallen in de media en aanvallen in de schoot van het Europees Parlement”. “Marokko zal zijn belangen verdedigen en rekent op zijn partners om dit partnerschap te verdedigen”, zei de minister.

Marokko is de belangrijkste economische partner en handelspartner van de Europese Unie op het Afrikaanse continent. In 2021 was het handelsverkeer meer dan 45 miljard euro waard.